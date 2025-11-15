ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଆଉ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏନଆଇଏ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ନୌଗାମ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଇଛି।

Advertisment

ଅଲ ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ଉ

ଦେଶର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହିପରି  ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଉମର ଏବଂ ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Srinagar Nowgam Blast: ଶ୍ରୀନଗରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୈଳୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ମୃତ୍ୟୁ-୩୦ ଗୁରୁତର

ପ୍ରଫେସର ଇସ୍ତଫା ଦେଉଥିବାରୁ  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାରେ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ NIA ର ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଠ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହାର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ କରାଯାଇଛି। IMA ଡାକ୍ତର ଶାହିନ, ଡାକ୍ତର ଉମର, ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଡକାଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ପୁଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଫରିଦାବାଦର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଠରୀରୁ ୨,୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ବହୁ ଡାକ୍ତର ନିଖୋଜ, କିଛି ଗିରଫ

ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ଆଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ଡାକ୍ତର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର କଥା ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଆଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ହରିୟାଣାର ନୁହ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରକ କିଣିବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।


ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ଫୋନରୁ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ କଶ୍ମୀରୀ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ରାଡାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ଶାହିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ସିଡିଏର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Political quake in Maharashtra: ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ୍‌ ଥିଲା, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା: ବିହାର ପରାଜୟ ନେଇ ଏମଭିଏର ବିବୃତି

୧୨ ରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୋଜା ଜାରି

୧୨ ରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜୈସ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।