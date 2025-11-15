ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାମ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୩୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯାନବାହନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୋଠାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ମୃତଦେହ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ୩୦୦ ଫୁଟ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ​​ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।

Advertisment

ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ବହୁ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଏହା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ପାଙ୍ଗାରି ବହୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ବହୁ ଦୂରକୁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ, ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Islamabad Blast: ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ୮ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ


ବିସ୍ଫୋରଣର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ 

FSL ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୨୨ ରେ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବଂ  ସିସିଟିଭି(CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛ। ବିସ୍ଫୋରଣ ସେହି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଫରିଦାବାଦର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ବାସିନ୍ଦା ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଗନଇଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ୩୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:America on Delhi Blast: ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ: ଆମ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଆମେରିକାର ବିବୃତି


ଜୈସ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କଲା 

ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପ୍ରଥମ ଏଫଆଇଆର ନୌଗାମ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଛାୟା ଗୋଷ୍ଠୀ (PAFF) ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।

ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଜବତ କାରରେ ଏକ ଆଇଇଡି(IED) ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟକ୍‌ପିଲ୍‌କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।