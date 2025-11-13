ୱାଶିଂଟନ/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରତି ଭାରତର ବୃତ୍ତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ସେମାନେ ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ସତର୍କତାର ସହିତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଏହା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ କାର୍ ଥିଲା ଯାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
'ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ...'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ନିଜେ ଏହି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବହୁତ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
"ଆମେ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମେ ଆମର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଏହି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ସକ୍ଷମ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି।
G-7 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ସମୟରେ ବୈଠକ
କାନାଡାର ନିଆଗାରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G-7 ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ସଚିବ ରୁବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରୁବିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଧଳା କଲର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (JeM) ଏବଂ ଅନସାର ଘଜୱାତ-ଉଲ-ହିନ୍ଦ (AGH) ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇଛନ୍ତି।
