ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା I20 କାରରୁ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହର DNA ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି,। ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ମୃତଦେହଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମରଙ୍କର। ସେ କାର ଚଲାଉଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର UKASA ତୁର୍କୀର ଅଙ୍କାରାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେସନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏହି ଖୁଲାସା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଉମର ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।

ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶେଷର ଡିଏନଏ ମେଳ ଖାଇଲା

ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତର ଉମର ଧଳା ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାର କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ କାରରେ ଥିଲେ। ସେ ଫରିଦାବାଦରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁଲୱାମାର ସାମ୍ବୁରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଉମରଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିଲା। କାରରେ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହର ଅବଶେଷ ସେଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦% ମେଳ ଖାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମୃତକଙ୍କ ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶେଷ ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ନମୁନା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ଚାପରେ ଥିଲା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ

ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଲିସ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଫରିଦାବାଦରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚାପରେ ଉମର ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାର ବୋମାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ଉମରର ପରିବାର ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ମୌଳବାଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ। ଚଢାଉରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉମର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାର ସହିତ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ରେ ଉମର ଅଙ୍କାରା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।


ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି (CCS) ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି।

ହ୍ବାଇଟ୍  କୋଲାର  ଟେରର ମଡ୍ୟୁଲ୍

ହ୍ବାଇଟ୍  କୋଲାର  ଟେରର ମଡ୍ୟୁଲ୍ କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ।

