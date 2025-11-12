ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଫରିଦାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୭ ନମ୍ବର ବିଲ୍ଡିଂର ୧୩ ନମ୍ବର ରୁମ୍‌ରେ ରଚା ଯାଇଥିଲା। 

Advertisment

୧୭ ନମ୍ବର ବିଲ୍ଡିଂର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏକ ରୁମ୍ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ନାମରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉମର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ ରୁମ୍‌ରେ ରହୁଥିଲା। ଉମରଙ୍କୁ ଏହାର ପାଖରେ ଏକ କୋଠରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ରୁମ୍‌ରେ ରହୁ ନଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିବା ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ପୁଲିସ, ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ଏବଂ NIA ଏସମ୍ପର୍କରେ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Delhi Red Fort Blast Victims: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ୮ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲା: ନବମ ମୃତଦେହ ଆତଙ୍କବାଦୀର କି?

ATS ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଏବଂ ଉମରଙ୍କ କୋଠରୀର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତଲାସୀ କରିଥିଲା। ଦଳ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀରେ ତଲାସୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା।


ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି 

ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।

plot was hatched in Building No. 17, Room No. 13 of Al Falah University
plot was hatched in Building No. 17, Room No. 13 of Al Falah University


ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓମାରଙ୍କୁ ଏକ କାର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କୁ ଏକ i20 କାର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଗତିବିଧିର ସମୟସୀମା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ମଧ୍ୟ କାର ସହିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Shaheena's Brother's Reaction: ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ଥିଲେ ଶାହିନ୍, ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ହେଉନି: ଶାହିନଙ୍କ ଭାଇ

ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ KMPର କିଛି ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜରେ i20 କାର ଦେଖିଛନ୍ତି। KMPରେ ମଧ୍ୟ କାରର ଫୁଟେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ିର ଟାଇମଲାଇନ୍‌ର ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଥିଲା କି ନାହିଁ।