ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିସାରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେରଠ, ଆମରୋହା, ଶ୍ରାବସ୍ତି ଏବଂ ଶାମଲିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନବମ ମୃତଦେହ ଅଚିହ୍ନା ରହିଛି। ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଙ୍ଗୋଲାରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ଅଜ୍ଞାତ ମୃତଦେହ କାହାର ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନବମ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଡିଟିସି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ଇ-ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର ଭଳି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନବମ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୃତଦେହ ଡାକ୍ତର ଉମର ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:US-Venezuela Conflict: ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସମୁଦ୍ରରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଘେରିଲେ, ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କଲେ ମାଦୁରୋ
ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆଠ ମୃତଦେହ
ମୋହସିନ- ମିରଟର ବାସିନ୍ଦା
ଅଶୋକ କୁମାର- ଆମ୍ରୋହରୁ DTC କଣ୍ଡକ୍ଟର
ଲୋକେଶ ଗୁପ୍ତା - ଆମରୋହାର ବାସିନ୍ଦା
ଦୀନେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର- ଶ୍ରାବସ୍ତର ନିବାସୀ
ପଙ୍କଜ ସାଇନି- କଞ୍ଜୱାଲାର ବାସିନ୍ଦା
ନୋମାନ- ଝିଞ୍ଜଳା-ଶାମଲିରେ ଏକ କସମେଟିକ୍ ଦୋକାନର ମାଲିକ
ଜମ୍ମାନ ମହମ୍ମଦ - ଜଣେ ଇ-ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର
ଅମର କଟାରିଆ-ଶ୍ରୀନିମାସପୁରୀ
ନବମ ମୃତଦେହ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନବମ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ନବମ ମୃତଦେହ ଡାକ୍ତର ଓମାରଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏନଏ ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ଭଳି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ମୃତଦେହଟି ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତର ଓମାରଙ୍କର, ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିବ।
ତଦନ୍ତ NIAକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଏବେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରଣର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମାମଲାକୁ ଏବେ NIAକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, NIA ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାରର ଅବଶେଷ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ i20 କାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।ଫରିଦାବାଦଏହି କାରଟି ସେକ୍ଟର ୩୭ର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଟି ସଲମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, କାରଟି ଅନେକ ଥର ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନଦୀମଙ୍କ ପାଖକୁ, ତା'ପରେ ଆମିରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତା'ପରେ ତାରିକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଉମର କିଣିଥିଲେ। ଯିଏକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Chandni Chowk-Lal-quila Blast: ଚାରି ଜହ୍ଲାଦ ଡାକ୍ତର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ: ତିନି ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ ଦ୍ବାରା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ
ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତ ଚେକପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।