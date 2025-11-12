ୱାଶିଂଟନ/କାରାକାସ: କାରିବିୟାନ ସାଗରରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ କାନାଡା ଉଭୟ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣ ଡଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ସହିତ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରିଟେନ ଭୟ କରୁଛି ଯେ, ଆମେରିକା ଏହାର ସୂଚନାକୁ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ବ୍ରିଟେନ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ, ଆମେରିକା କାରିବିୟାନରେ ନିଶା କାରବାରରେ ଜଡିତ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ବାହକ ୟୁଏସଏସ ଜେରାଲ୍ଡ ଆର. ଫୋର୍ଡକୁ କାରିବିୟାନରେ ମୁତୟନ କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ମୁତୟନ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ରିଟେନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବ୍ରିଟେନ କହିଛି ଯେ, ଏହା ନ୍ୟାୟିକ ହତ୍ୟା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ।

ଆମେରିକା-ଭେନେଜୁଏଲା ମୁହାଁମୁହିଁ

ଭେନେଜୁଏଲା କହିଛି, କାରିବିୟାନ ସାଗରରେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏବଂ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁତୟନର ଜବାବରେ ଆମେ ସୈନ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣର ଏକ ବିଶାଳ ମୁତୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ଲାଦିମିର ପାଡ୍ରିନୋ ଲୋପେଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ସେନା, ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବାହିନୀ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେରିକୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିପଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ବୋଲିଭାରିଆନ୍ ମିଲିସିଆ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଗୋ ଚାଭେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ବେସାମରିକ ରିଜର୍ଭ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ବାହକ, USS ଜେରାଲ୍ଡ ଆର୍. ଫୋର୍ଡ, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାକୁ କଭର କରୁଥିବା US ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଉାତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 

ଫୋର୍ଡ ସହିତ ନଅଟି ବାୟୁ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡନ୍, ଦୁଇଟି ଆର୍ଲେ ବର୍କ-କ୍ଲାସ୍ ମିସାଇଲ୍ ବିଧ୍ୱଂସକ, USS ବେନବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ USS ମହାନ୍, ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମାଣ୍ଡ ଜାହାଜ, USS ୱିନ୍ସଟନ୍ ଏସ୍. ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଏବଂ ୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ କରିଆସୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ କାନାଡା ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପରେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। 

ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କି ଟ୍ରମ୍ପ୍?

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କରୁଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ କାନାଡା ଏହି ଘାତକ ଅପରେସନ୍ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି।  କାନାଡା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆମର ଅପରେସନ୍ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। ଆମେ ଚାହୁଁ ନାହୁଁ ଯେ,  ଆମର ଗୁପ୍ତଚର ତଥ୍ୟ କୌଣସି ବାୟୁ କିମ୍ବା ନୌସେନା ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ କାରିବିୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ। lତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲସ ମାଦୁରୋ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ କାର୍ଟେଲକୁ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ନାମିତ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୈଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 

ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଲକର ଟୁଏର୍କ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଆଲଭିନ ହୋଲସି ଏହି ଅଭିଯାନର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେନେଜୁଏଲାର ଉପକୂଳରେ ସାମରିକ ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ଭେନେଜୁଏଲା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି।