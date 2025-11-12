ଲଣ୍ଡନ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦୂତାବାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ସତର୍କତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ବ୍ରିଟେନ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାଠାରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଦନ୍ତକୁ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି।
ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବ୍ରିଟେନ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Govinda Admit Hospital: ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିଗଲା: ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
କେବଳ ବିମାନରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି
ୟୁକେ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (FCDO)ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ୧୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ କରିଛି। ତଥାପି, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ବିମାନ ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଆଡଭାଇଜରୀରେ ପହଲଗାମ, ଗୁଲମାର୍ଗ, ସୋନମାର୍ଗ, ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ଉପରେ ୟୁକେର ଚେତାବନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ୟୁକେ ଆଡଭାଇଜରୀ
ବିଦେଶୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (FCDO) ୟୁକେରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ FDCOର ପରାମର୍ଶ ବିରୋଧରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବୀମା ଅବୈଧ ହୋଇପାରେ।
- ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ୧୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ FCDO ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି । ୱାଘା-ଅଟାରୀ ସୀମା କ୍ରସିଂ ବନ୍ଦ ଅଛି," ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି।
- ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ସମେତ ପହଲଗାମ, ଗୁଲମାର୍ଗ, ସୋନମାର୍ଗ, ଶ୍ରୀନଗର ସହର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, କେବଳ ଜମ୍ମୁ ସହରକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବ୍ୟତୀତ।
- କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ, ଏଫଡିସିଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ସମେତ ମଣିପୁର ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ସମେତ ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ବିରୁଦ୍ଧରେ FCDO ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଣିପୁରର କିଛି ଅଂଶରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ମେ’ ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Delhi Car Blast: ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା,ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଉମର