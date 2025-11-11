ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ବରଂ ଚାରି ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବର୍ବରତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫେରାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ i20 କାରର ଡ୍ରାଇଭର ଯାହାକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଉମର। ସେ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ଫେରାର୍ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଉମରଙ୍କ ବର୍ବରତା
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଲାଲବତିରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଉମରଙ୍କୁ ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ଜଣେ ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ i20 କାର ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ସେ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ପଳାତକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉମର କାରରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ଡେଟୋନେଟର ରଖିଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଫରିଦାବାଦରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମାନ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏହି ବିଶାଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ତେଲ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ (ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ) ସର୍ବାଧିକ ମୃତାହତ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୫୨ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଉମରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
ଗାଡ଼ିଟି ପାଖ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାରଟି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ସୁନହେରି ମସଜିଦ ନିକଟରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ର ଚାରି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାରଟି ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୯ ରେ ସେହି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୪୮ ରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଡ୍ରାଇଭର ଉମରଙ୍କ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ, ସେ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କହିଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କାରରେ ଏକା ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାରରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଥିବା ଏହି କାରଟି ବଦରପୁର ସୀମା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଶକିଲ ଗିରଫଦାରୀକୁନେଇ ଭୟଭୀତ
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଡାକ୍ତର ଉମର ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଶକିଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ହରିୟାଣା ଏବଂ କଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ୨,୯୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇଇଡି ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଶକିଲ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ।
ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ରାଥର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଶାହିନ ଗିରଫ
ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲରେ ମୋଟ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ କଶ୍ମୀରର। ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଶକିଲ ଓରଫ ମୁସାଇବ ପୁଲୱାମାର କୋଏଲର ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ରାଥେର କୁଲଗାମର ୱାଲପୋରାର ବାସିନ୍ଦା। ପୁଲିସ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବାସିନ୍ଦା ଶାହିନ ଶାହିଦ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଶକିଲଙ୍କ ସହକର୍ମୀ।
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତନାଗର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଡାକ୍ତର ଆଲିଦ ରାଥେର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକରରୁ ଏକ AK-47 ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।