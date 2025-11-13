ଇସଲାମାବାଦ: ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ବାତିଲ
ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୮ ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଗୁରୁବାର ହେବାକୁ ଥିବା ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଯିବ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସିରିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଯିବ।
ଇସଲାମାବାଦରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୦୦୯ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ବସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ଅଜନ୍ତା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଚାମିଣ୍ଡା ଭାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରି ନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇରେ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ବିଦେଶୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଫେରିବା ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପରେ, ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ତୃତୀୟ ଦଳ। ଇସଲାମାବାଦ ଆକ୍ରମଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ବାତିଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।