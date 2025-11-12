ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ୨୦୧୯ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି। ସୋମବାର ୧୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, i20 କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଏକ ଭେହିକିଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (VBIED) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଯେଉଁଥିରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧୀ, ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଉମର ଓରଫ ଉମର ନବି ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ମିଶନରେ ଥିଲେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିଶନରେ ଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ VBIED ବିସ୍ଫୋରକ
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ ଜୈସ୍ VBIED ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୧୪ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୧୯ରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ , ଜୈସ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏକ CRPF ଗାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ରେ ଲଗାଯାଇଥିବା VBIED ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ ୪୦ ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା
ତଦନ୍ତରେ ଜଡିତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏପରି କୌଣସି ସାରାପେନାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ କରିଥାଏ।
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିସ୍ଫୋରକ ଫରିଦାବାଦ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ପୁଲୱାମାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଯୋଗୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତର ଗୁଲାମ ନବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିରୋଧରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ହରିୟାଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ IED ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫରିଦାବାଦ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବା ପରେ ଉମର ନବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ହୁଏତ ଆତ୍ମଘାତୀ ମିଶନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି।
