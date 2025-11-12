ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା କାର୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଉମର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 

ପୁଲିସ ଫରିଦାବାଦରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତବ୍ୟ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।

ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟରେ, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଯେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଆମେ ଏପରି ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମାନହାନିକାରକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପରି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର, ରଖାଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି।

ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ MBBS ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଧିକୃତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଦନ୍ତକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।