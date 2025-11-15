ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପରାଜୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହା ବିକାଶ ଆଘାଡି(ଏମଭିଏ) ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ବିହାର ଫଳାଫଳ ସେହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ୍ ଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ଭୋଟ ହେରଫେର ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।
ଆମକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ
ଏନସିପି ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ବିହାରର ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଭଲ କାମ କରିଛି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମର ଭୁଲ ଉପରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ମୁଁ ଏପରି ଏକତରଫା ଫଳାଫଳ ଆଶା କରି ନଥିଲି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅଜଣା।
ବିହାରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଢାଞ୍ଚା
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ (UBT) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି। ଯେପରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି।
बिहाराच्या विधानसभा निवडणुका निकालाने धक्का बसण्याची गरज नाही— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 14, 2025
निवडणूक आयोग आणि बी जे पी यांचे हातात हात घालून जे राष्ट्रीय कार्य सुरू होते ते पाहता यापेक्षा वेगळा निकाल लागणे शक्य नव्हते!
एकदम महाराष्ट्र पॅटर्न!
जी आघाडी सत्तेवर येणार याची खात्री होती त्याना ५० च्या आत संपवले!
ଭାଲ୍ୟା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫୦ ଆସନରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ୍ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
November 14, 2025
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବର ଫଳ ଭୋଗିଲେ ବିରୋଧୀ
ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମ୍ବାଦାସ ଦାନଭେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସନ ବଣ୍ଟନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ୟୁବିଟି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦାନଭେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ।
ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ହୋଇଛି
ଏନସିପି ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି, ବିହାରରେ ବିଜେପି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଖେଳ ଖେଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି, ବିହାରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆଗୁଆ ରହିଲା। ଏହି ଫଳାଫଳ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏପରି ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।।
