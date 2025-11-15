କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି: ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହଲ ରେଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁରିବାହଲ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲତାସହଡ଼ାରେ ପୁଣି ଏକ ହାତୀ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ ବିଜାମାଲ ଗାଁର ଏକ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ କେନ୍ଦୁ ଲିଫ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ।
ତେବେ ଏହି ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ନ ଯିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହାତୀଟିକୁ କିଭଳି କୂଅରୁ ବାହାର କରାଯିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ହାତୀ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏକ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ମୁରିବାହାଲ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜାମାଲ ଗାଁ ନିକଟରେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।ଖବର ପାଇ, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ମୁରିବାହାଲର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା
ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ହାତୀ ଛୁଆଟି ଗୁଡିଘାଟର କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ନାଥଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଫରେଷ୍ଟର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ମୁରିବାହାଲ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ୪୦ ହାତୀଙ୍କ ଏକ ପଲ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ, ହାତୀ ଛୁଆଟି ବିଜାମାଲ ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଏହି ବଣୁଆ ହାତୀ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।