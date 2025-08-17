ପେନସିଲଭାନିଆ: ୪୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକାର ଆବିଷ୍କାର ପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ସାଇନ୍ସ ରେ ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଆବିଷ୍କାର ଯାହା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
ପେନ୍ ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ନୁହେଁ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଜମାଟ ସଙ୍କୋଚନରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜମାଟ ଗଠନ ସମୟରେ ଅଧିକ କିଛି ନକରି କେବଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଜମାଟକୁ ଶକ୍ତ ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ପେରେଲମ୍ୟାନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନର ସହ-ଲେଖକ ରୁଷ୍ଟେମ୍ ଲିଟଭିନୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ବିପଦଜନକ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ବ୍ୟାଧିର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଆଶାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୧୭ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି,ପେନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମେକାନିକ୍ସର ପ୍ରଫେସର ସହ-ଲେଖକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ବିଷୟରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଖୋଜି ପାଉଛୁ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗବେଷକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ, କେବଳ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଜମାଟ ସଙ୍କୋଚନ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଷିକା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଜମାଟକୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫାଇବ୍ରିନରକୁ ଦଉଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା କରିଥାଏ।
ଗବେଷକ ୱେଇସେଲ ଏବଂ ଲିଟଭିନୋଭ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାହା ବିଫଳ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ଲେଟଲେଟ ବିନା ରକ୍ତ ଜମାଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଦଳ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରକିୟାକରଣ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମିତ ରକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିଥିଲେ।
ଗବେଷଣାରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ, କିପରି କଲଏଡ୍ରେ ଥିବା କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କାଦୁଅ ପାଣି ପରି ମିଶ୍ରଣ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ କରିପାରିବେ।
ମୂଳତଃ, ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନଗୁଡ଼ିକ ଚାପରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜମାଟ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଫାଇବ୍ରିନ୍ ନାମକ ଏକ ଜାଲ ଭଳି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏକ ଜାଲ ତିଆରି କରେ ଯାହା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକାକୁ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସେହି ପ୍ୟାକିଂ ଅସମୋଟିକ୍ ଡିପ୍ଲିସିଏସନ୍ ବଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ।
ଥରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଗଲେ, କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟର ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାହାର ପଟୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଫଳରେ "ଅସ୍ମୋଟିକ୍ ଚାପ"ରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ସେହି ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାରୁ ଏକ ଚାପ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ନିକଟତର କରିଥାଏ। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଫାଇବ୍ରିନ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥାଏ। ଫଳରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ଜମାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ନୂତନ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତାରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦ୍ଵାରା ଥ୍ରୋମ୍ବୋସାଇଟୋପେନିଆ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷିକା ଦ୍ବାରା ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବୋଲି ଗବେଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପେନସିଲଭାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପେରେଲମ୍ୟାନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ସାଇନ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲଥ୍ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ହୃଦ୍ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା।
red blood cells | University of Pennsylvania | Blood Advances | Blood Clots