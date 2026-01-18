ଗୁଆହାଟୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୌହାଟିର ସରୁସଜାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବୋଡୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ବାଗୁରୁମ୍ବା ଡାହୌ'କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସାମର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବୋଡୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରାକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରି ଏତେ ଥର ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆସାମର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମହାନ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରହିଆସିଛି। ବୃହତ୍ ବିହୁ ଉତ୍ସବ, ଜୁମୈର ବିନୋଦିନୀ ପ୍ରକାଶନ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ବୋଡୋ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ନେଇ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆସାମର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ବାଗୁରୁମ୍ବା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ବୋଡୋ ପରିଚୟର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆସାମର ଐତିହ୍ୟକୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଗୁରୁମ୍ବା ଡାହୌ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ବରଂ ବୋଡ଼ୋମାନଙ୍କ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ବୋଡ଼ୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜାଗରଣରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବୋଡ଼ୋଫା ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁଦେବ କାଳିଚରଣ ବ୍ରହ୍ମା, ରୂପନାଥ ବ୍ରହ୍ମା, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାସୁମତାରୀ, ମୋରାଦମ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କଙ୍କେଶ୍ୱର ନରଜାରୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଡ଼ୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆସାମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଗର୍ବ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ଏବଂ ଆସାମର ଅତୀତ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ବିନା ଭାରତର ଇତିହାସ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ବାଗୁରୁମ୍ବା ଡାହୌ ଇତ୍ୟାଦି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ବିହୁକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରିଡିଓ ମୈଦାମକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସାମୀ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବୋଡ଼ୋ ଭାଷାକୁ ଆସାମର ଏକ ସହଯୋଗୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଡ଼ୋ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ, ବାଥୋ ଧର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାଥୋ ପୂଜାକୁ ରାଜ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୀର ଲଚିତ ବରଫୁକନଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବୋଡୋଫା ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଳା ଏବଂ ଚେତନା ଆସାମର ଐତିହ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଆସାମ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଗତି କରିଛି ତାହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ରକ୍ତପାତ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତିର ରଙ୍ଗ ଝଲସୁଛି; ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାମ୍ ଏବଂ ସିଫଙ୍ଗର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି; ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ନୀରବତା ଆଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତର ମୁର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଭୁଛି; ପୂର୍ବେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତାର ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଗୁରୁମ୍ବାର ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଏପରି ମହାନ ଉତ୍ସବ କେବଳ ଆସାମର ଏକ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ଏକ ସଫଳତା ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆସାମର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।