ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବୋଇଂ ବିମାନ ଶୁକ୍ରବାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଆଟଲାଣ୍ଟା ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା।

❗️Boeing 787 Makes Emergency Landing in LA 🇺🇸 - Engine ON FIRE 🔥



Video claims to show a Delta Airlines flight bound for Atlanta on Friday making an emergency landing at LAX. The engine reportedly caught fire shortly after take-off.



📹 @LAFlightsLIVEhttps://t.co/t1HBVLDi0Ppic.twitter.com/vYNgkpZJcq