ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡରେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ନୂତନ ଡିଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦର ପୁନାୱାଲା ଏବଂ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ୧,୦୦୦ କୋଟିର ଡିଲ୍ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା, ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର କମ ବଜେଟ୍ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛି।
ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି
ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ ନିବେଶ କରିବା ଆଉ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲି ଫିଲ୍ମସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। କର୍ମିକ ଫିଲ୍ମସ୍ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁନୀଲ ୱାଧୱା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଇଁ ସଫଳତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିବେଶକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଇମ୍ପାକ୍ଟ
ଭାରତରୁ ଡିଜନି ଏବଂ ଭାୟାକମ୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟୁଡିଓଗୁଡ଼ିକର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମଧ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକୁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଚେତନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିଳ୍ପ ଭିତରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସ୍କେଲ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏକୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।
ନିବେଶକମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି
ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିବେଶକମାନେ ଏବେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହବଢୁଛି
ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁ, ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାରୋଟି ଭାଷାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ପରିଚାଳନାଯୋଗ୍ୟ ଫିସ୍ ଏବଂ କମ୍ ବିପଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହାନଗର ବାହାରେ ସୀମିତ ସିନେମା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୀମିତ ଟିକସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଛି।
ଏହା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଯେ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ତାରକା ପ୍ରକଳ୍ପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିବେଶକମାନେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବଲିଉଡକୁ IP ମୂଲ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ କପିରାଇଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଲିଉଡରେ ନିବେଶର ଏହି ନୂତନ ଲହରୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, କେବଳ ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ମଡେଲ ଆଡକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍।