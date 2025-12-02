ସିବିଏସ୍ଇ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନତା, ସଠିକତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସଠିକତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଠିକ ହେବା ସହ ସ୍କୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାର୍କକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ନ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:
- କେବେ ଓ କେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା
- ରେଗୁଲାର ସିଜିନ୍ ସ୍କୁଲ୍: ୧ ଜାନୁଆରିରୁ ୧୪ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬
- ୱିଣ୍ଟର ବାଉଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍: ୬ ନଭେମ୍ବର ରୁ ୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫
- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦିନ ହିଁ CBSE ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍କ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ତାରିଖର ସର୍କୁଲାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ମାର୍କ ଆଧାରରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୂଚିତ ସମୟସାରଣୀ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ।
- ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅନୁଚିତ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷତା:
- କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
- ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। CBSE ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷତା:
- ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ CBSE ବାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ; ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
- ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପକରଣ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ।
- ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ପେନ୍-ପେପର୍ କାମ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପ-ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ମାର୍କ ଏକାଠି ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ।ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍: cbseacademic.nic.in ଦେଖିପାରିବେ।
