Dharmendra : ଆଜି, ବଲିଉଡର ମହାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର (Dharmendra) ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଛୋଟବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ୧୯୮୦ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଓ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ।
ସେହି ସମୟ ସହଜ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନଗଢା କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସରଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ବାହାନା ବିନା, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା।
ଏହି ଗୁଜବ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା?
୧୯୮୦ ଦଶକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବିବାହକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, କିଛି ଲୋକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନାଁ ଦିଲାଓ୍ବର ଖାଁ। ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଗସିପ୍ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗୁଜବକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏହି ଗୁଜବ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। କୌଣସି ସରକାରୀ ଦଲିଲ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନର ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କୌଣସି ବୟାନ ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ ଥିଲା ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା।
ନିଜେ ଗୁଜବ ଦୂର କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିଧା ନକରି, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ: "ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇଁ ମୋର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି।" ଏହି ବୟାନ ସମଗ୍ର ବିତର୍କର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା।