CJI : ବି.ଆର. ଗଭାଇ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୋମବାର ଦିନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି/ସିଜେଆଇ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ସିଜେଆଇ ବି.ଆର. ଗଭାଇ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସ୍ବଚ୍ଛତାର ଏକ ଉଦାହରଣଭାବେ ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ବି.ଆର. ଗଭାଇ କଣ କରିଥିଲେ?
ନୂତନ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବି.ଆର. ଗଭାଇ ସିଜେଆଇ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ କାର (ସରକାରୀ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ କାର) ଛାଡି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଗାଡିରେ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଯେପରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହା କରିଥିଲେ।
କେତେ ଦିନ ସିଜେଆଇ ପଦରେ ରହିବେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ?
ସୋମବାର ଦିନ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଭାରତର ୫୩ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମାସ ପାଇଁ CJI ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ୯ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୭ ରେ ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବେ।