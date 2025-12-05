Indigo Flight Disruption : ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ପରିଚାଳନାଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଗୋ ତାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ପିଟର ଏଲବର୍ସ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ବିମାନ ପାଇଁ "ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦିନ" ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଦୈନିକ ଉଡ଼ାଣର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଲବର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏହା ଉପରେ ଯେ ଏହା କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରେ।
ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ପଦକ୍ଷେପ
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା କହିଛି। ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା: କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
