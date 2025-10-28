ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନ (8th Pay Commission) ଗଠନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ କମିସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ, IIM ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (MoPNG) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ୧୮ ମାସ
ଆଗାମୀ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମିସନ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବ, ଯାହା ପରେ ୨୦୨୭ରୁ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ ନୋଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିସନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। କମିଶନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ଅଂଶକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ରହିବେ। କମିସନ ଗଠନ ପରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଠର ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅାହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Air India Bus Catches Fire: ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବସ୍
NC-JCM (ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଡ୍) ସଚିବ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ 8ମ ବେତନ କମିସନ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏହାକୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ବକେୟା ପାଉଣା ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ର ପ୍ରଭାବ, ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା