ୱାସିଂଟନ: କାଲିଫର୍ନିଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ। ସେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ତେଣୁ ୟୁରୋପ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ ୟୁରୋପକୁ ଆମେରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ନ୍ୟୁସମ୍ ୟୁରୋପ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁସମ୍ ୨୦୨୮ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀରେ ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି କହି ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି, ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ ନିଜକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନ୍ୟୁସମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ୟୁରୋପ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବାଦ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିବା ଧମକ ୟୁରୋପକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିବା ସହଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
