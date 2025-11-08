ପାଟନା: ବିହାରରେ,ଭୋଟ୍ ସମୟରେ EVMର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆରା, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଏବଂ ସାରଣରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରା ଏବଂ ସାରଣରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ  ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ ଗଲା କିପରି ?

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ବିଭାଗ କହିଛି, ଭୋଟ୍ ଦେବା ସମୟରେ EVMର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ  ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଏବଂ ଆଇନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।। ପୁଲିସ କହିଛି   ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିପରି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ୬୫.୦୮% ଭୋଟରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟ୍ ହାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ବିହାରର ୧୮ ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୦ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ଭୋଟ୍ ହାର ୫୭.୨୯ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​୫୬.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ, ୨୩ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। ସିୱାନରେ, ବିଜେପିର ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଆରଜେଡିର ଅବଧ ବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ତାରାପୁରେ, ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଆରଜେଡିର ଅରୁଣ କୁମାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ରାଘୋପୁରରେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।

ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଆରଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ

୩୩ଟି ଆସନରେ ଜେଡି(ୟୁ) ଏବଂ ଆରଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଆସନରେ ଜେଡି(ୟୁ) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ଶାସକ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ)ର ଛୋଟ ସହଯୋଗୀମାନେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆରଜେଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୭.୫ ନିୟୁତ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫଳାଫଳ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।