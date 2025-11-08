ଠିକାଦାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୌର ନିଗମର ଅନେକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନି ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Defence Ministry Projects: ଲଦାଖରେ ଚୀନ୍ ସେନାଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା: ଭାରତ ଛାଡ଼ିବ ତିବ୍ଦତୀୟ ଗଧିଆ-ଚମରୀ ଗାଈ-ତୁଷାର ଚିତାବାଘ
ରାଜଧାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦% ବାଂଲାଦେଶୀ କିମ୍ବା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଗର ନିଗମରେ ୧୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନଗର ନିଗମ ସମସ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଠିକାଦାର ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାଂଶ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଠିକାଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମଜୁରୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଗାଜିଆବାଦ, ଆଗ୍ରା, ମିରଟ, ବରେଲି, କାନପୁର, ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଏବଂ ନୋଏଡା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସହରରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମେୟର ସୁଷମା ଖାରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସହରରୁ ବିତାଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏନେଇ ସହଯୋଗ କରି ନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:SBI Market Capitalisation : ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଟପିଲା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି