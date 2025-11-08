ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୧୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ (SC-NBWL)ର ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଚୀନ୍ର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (PLA)ର ବଢୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି
କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ଚାଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ କାରାକୋରମ୍ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ତାରାଠାରେ ଏକ ତାଲିମ ନୋଡ୍, ଲେହରେ ଏକ ତୋପ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଦୁଇଟି ଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଳାବାରୁଦ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା (FASF), ଚୁଶୁଲରେ ଏକ ବ୍ରିଗେଡ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କାଜି ଲଙ୍ଗର ନିକଟରେ ଏକ ଭାରତ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ସହିତ, ଲେହରେ ଏକ ସେନା ଶିବିର ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଗଲନେଷ୍ଟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଲିପାରା-ଚାରଦୁଆର-ତାୱାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ୧୫୮ ମିଟର ଲମ୍ବା ପିଞ୍ଜୋଲି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ତାରାଠାରେ ତାଲିମ ନୋଡ୍ ସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କାଉଣ୍ଟର ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଫୋର୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ତ୍ସୋରୁ ମାଉଣ୍ଟ ଗ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ।
ଫର୍ମେସନ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ୟୁନିଟ୍ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୧୫,୦୦୦ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି (PLA)ର ବଢୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଏବଂ ତାଲିମକୁ ସହଜ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁପର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ (ପ୍ରାୟ ୧୫,୦୦୦ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା) ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ସୁବିଧା ସମେତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ତାଲିମ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତାଲିମ ସ୍ଥଳ ତାରା ବାଟାଲିୟନ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଚୋସୁଲ ଉପ-କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ।
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଚୀନ୍ ସହିତ ଗଲୱାନ୍ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଡେପୁଟି କଞ୍ଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ ତାଲିମ ନୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସାଧାରଣ ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ହ୍ରାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀ ଚୀନ୍ ସେନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହେବେ କାଳ
ଚାଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ କାରାକୋରମ୍ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି FASF ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୪.୨ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ୪୭.୧ ହେକ୍ଟର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଚାଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତିବ୍ବତୀୟ ଗଧିଆ, ଚମରୀ ଗାଈ(ଜଙ୍ଗଲୀ ୟାକ୍), ଭାରାଲ (ନୀଳ ମେଣ୍ଢା), ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର, ତୁଷାର ଚିତାବାଘ, ମାଟିଆ ଭାଲୁ ଏବଂ ମାର୍ମଟ ଭଳି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ସେମାନେ ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବେ।
ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଚୁଶୁଲରେ ଏକ ବ୍ରିଗେଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚାଙ୍ଗଥାଙ୍ଗ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ୪୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ବ୍ୟବହାର। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୪୨ ପଦାତିକ ବ୍ରିଗେଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ LAC ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଗେଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ LAC ନିକଟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୪୨ ପଦାତିକ ବ୍ରିଗେଡ ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୁଶୁଲରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ସହିତ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଗଲନେଷ୍ଟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଲିପାରା-ଚାରଦୁଆର-ତାୱାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ୧୫୮ ମିଟର ଲମ୍ବ ସ୍ଥାୟୀ ପିଞ୍ଜୋଲି ସେତୁ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁମୋଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚୀନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ବିଶେଷକରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ।