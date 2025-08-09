ଭୋପାଳ: ଭୋପାଳର ଡାକ୍ତର ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟିଭି ରିୟଲିଟି ସୋ’ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବାକୁ କହି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମୀ ଶୈଳୀରେ, ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଠକ ଡାକ୍ତର ଅଭିନୀତଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବାକୁ କହି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ଠକେଇର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପରିମାଣ ନଗଦ ଦାବି କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଠକେଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କରଣ ସିଂହ ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ ଭୋପାଳ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୁମେ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେ, ମୋତେ ସେଠାରେ ବ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇବେ। ସେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତା’ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା କରାଇଲେ। ସେ ମୋତେ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ନଗଦ ଭାବେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ।
ସେ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ଡାକି ଏଣ୍ଡେମୋଲ୍ କମ୍ପାନିର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିଶ ଶାହଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କଲେ। ମୋର ବୈଠକ ବିକେସିରେ ଥିବା ହରିଶ ଶାହଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ କରଣ ସିଂହ, ସୋନୁ କୁନ୍ତଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ଏହି ମାମଲା ସ୍ବଚ୍ଛ।
ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ, ମୁଁ ବିଗ୍ ବସ୍ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଥିବା କମ୍ପାନି ଏଣ୍ଡେମୋଲ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି। କିନ୍ତୁ କରଣ ସିଂହ କହିଲେ ଯେ, ନା, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନଗଦରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ, ମୁଁ ନଗଦ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଭୋପାଳ ପହଞ୍ଚି କରଣ ସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ ୧୬ର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ନାମ ସେଥିରେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଭାବରେ ସୋ’ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 'ବିଗ୍ ବସ୍' ସୋ’ ଶେଷ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଯେ, ସେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ରେ କରିବେ।
ସେ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଡାକିଲେ, ସେ ମୋତେ ବିଗ୍ ବସ୍ ସେଟ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସୋ’ର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଜିନ୍ ୧୭ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ମୁଁ କରଣ ସିଂହଙ୍କୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହି ଚାଲିଲେ।
ଶେଷରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରଣ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଭିନୀତ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, କରଣ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ମୋ ପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଗ ବସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର କୌଣସି ସର୍ଟକଟ ନାହିଁ। ଏପରି ଠକମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
