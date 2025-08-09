ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଏହା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଓମ ପ୍ରକାଶ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍। ଓପି ରାୱତ ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାୱତ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି, ଆମର ନୀତି ଥିଲା ଯେ. ଯଦି କୌଣସି ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରହିବ। ଆମେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କହି ନଥିଲୁ।
VIDEO | Bhopal: Former Election Commissioner of India OP Rawat on LoP Lok Sabha Rahul Gandhi's allegations, says, "If any party complains... then there should be immediate probe into it and the public should be informed about the result, so that people's trust in the election… pic.twitter.com/BPUCsrt3B4— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2025
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାଦେବପୁରା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଭୋଟର ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦୁଇଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେକ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ।
ରାହୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକାର କିଛି ଅଂଶର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମାନ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ଠିକଣା ଭୁଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ୮୦ ଜଣ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବପୁରାର ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
BREAKING 🚨— CONGRESS FOR INDIA (@CONGRESS_4INDIA) August 9, 2025
Former Election Commission chief OP Rawat has now backed Rahul Gandhi claim on #VoteChor.
He said that EC should investigate his complaint. This is a serious matter.
Now where are ₹2 IT cell trolls and malware?🤡 pic.twitter.com/NNw7PxcgeF
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥିତ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାବି ଏବଂ ପ୍ରତିଦାବିରେ ସରଗରମ ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ମାରକପତ୍ରର ସମର୍ଥନରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିଥିବା କହିଥିଲେ।
ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଦାବି ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ଇସି) ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଇସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା।
କମିସନ ମଧ୍ୟ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ଧରିଥିବା ଏକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ନକଲି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର କପିରେ ଏହି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, ସିପିଆଇ ସାଂସଦ ପି. ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କପିଲ ସିବଲ ଏବଂ ସିପିଆଇ (ଏମଏଲ) ଲିବରେସନର ମହାସଚିବ ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।
