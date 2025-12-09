ପ୍ରଦୂଷଣ ରାଜନୀତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ, AQI ମୂଳତଃ "ତାପମାତ୍ରା" ଭଳି, ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ନିଜର ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏକ୍ସ(X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସେୟାର କରି କେଜରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ, AQI ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଗଲା? କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ ଏ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନ?
"AQI is a temperature which can be measured from any instrument"— Tarun Gautam (@TARUNspeakss) December 7, 2025
Dear Delhiites, you chose this, for 2500 rs, over IITian-IRS-Ramon magsaysay awardee Arvind Kejriwal.
You deserve her.pic.twitter.com/BynUJ7SBY0
ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ
ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ AQI ମନିଟର ପାଖରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ,ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏହି ମନିଟର ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହଟସ୍ପଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଟସ୍ପଟ୍ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଥିବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ, ସମାଧାନ କ'ଣ? ଧୂଳି ଏବଂ ମଇଳା ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ।
ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, AQI ଯେକୌଣସି ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ସମାନ। ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ।
କେଜରିୱାଲ ପଚାରିଲେ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ଆସିଲା?
କେଜ୍ରିୱାଲ ଏହି ବିବାଦୀୟ ବୟାନର ଜବାବ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହଠାତ୍ AQI କୁ କାହିଁକି ତାପମାତ୍ରା ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେ ଏହାକୁ "ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, AQI ତଥ୍ୟକୁ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କି?
पहली बात - मुख्यमंत्री जी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि जहां-जहां AQI मॉनिटर लगे हैं वहीं पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि दिल्ली के लोगों तक प्रदूषण का सच ना पहुंच पाए। यानी आंकड़ों को छुपाकर “हवा साफ़” दिखाने का खेल चल रहा है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 8, 2025
दूसरी बात - ये नया विज्ञान कब आया कि AQI अब… pic.twitter.com/L0DylAsQ3e
ପ୍ରଦୂଷଣ ରାଜନୀତି
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ AQI ସ୍ତରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନିଟରିଂ ଟାୱାର ନିକଟରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବିବୃତି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଷ୍ଣ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
