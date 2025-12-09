ମୁମ୍ବାଇ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ସଙ୍କେତ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସଙ୍କେତ ପରେ,ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେନସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ-ଚୀନ୍-ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ,ଚୀନ୍ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି।
ଶୁଳ୍କ ଭୟରେ ସେୟାର ବଜାର ଟଳମଳ
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ବୋମା ପକାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁଣି ଥରେ ସେୟାର ବଜାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଏଥର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରୁ ଆମେରିକାକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆମେରିକାକୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୂତନ ଟାରିଫ୍ (ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚାଉଳ ଶୁଳ୍କ) ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଧମକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (BSE)ରେ ୩୦ ସେୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ସେନସେକ୍ସ ୬୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ୮୪,୪୯୨ରେ କାରବାର କରିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ୨୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୫,୭୫୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେନସେକ୍ସ ୮୫,୦୦୦ ତଳକୁ ଖସିଲା
ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୮୪,୭୪୨.୮୭ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍କ ୮୫,୧୦୨.୬୯ ଠାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ୮୫,୦୦୦ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି, ନିଫ୍ଟି ୨୫,୯୬୦.୫୫ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୫,୮୬୭.୧୦ ରେ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହି ହ୍ରାସ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ବଜାର ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲି ଯାଇଛି।
ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସେୟାର ହ୍ରାସ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଉଳ ଡମ୍ପିଂ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଖବର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିରେ ଜଡିତ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି।
କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରୁ, LT Foods ର ସେୟାର ହଠାତ୍ ୭.୮୦% ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୬୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। KRBL Ltd ର ସେୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ବଜାର ଚିନ୍ତାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେଲେ, ଏହି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।