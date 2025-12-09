ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୮୫,୦୦୦ ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିସା ରଦ୍ଦ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଭିସା ମଧ୍ୟରେ ୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଅଛି। ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭିସା ଚୋରି, ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି।
ଭିସା ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ, ଭିସା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯେପରି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭିସା ଯାଞ୍ଚ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ, ଯାଞ୍ଚ୍ ସେତେ ଅଧିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ହେବ। ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଆମେରିକା ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ଭିସା ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନୁହେଁ, ବହୁବିଧ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ବିଦେଶୀଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା
ଆମେରିକାରେ ମତବ୍ୟକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ, ଭିସା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ଯଦି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ।
ଏହି ଭିସା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏହାର ପ୍ରବାସ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।