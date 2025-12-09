ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମହଙ୍ଗା ମଧଥ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ, ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ନେତା ଜଣକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରି ବସିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:School GirlCarrying Cylinder: ମୁଣ୍ଡରେ ସିଲିଣ୍ଡର, ପିଠିରେ ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ କିଏ ଏମିତି କଲା?
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ନେତା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳୁ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ। ଭିଡ଼ ଜୋରଦାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ନେତା ଜଣକ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ସମଗ୍ର ନାଟକକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବ। ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଛିଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଦିଆସିଲି ଜାଳି ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ।
ନେତାଜୀ ଆଉ କେବେ କରିବେନି ପ୍ରତିବାଦ
ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା। ନେତାଜୀ ନିଆଁ ଘେରରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଘନ ଧୂଆଁରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, କର୍ମୀମାନେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Fire In Indonesia's Seven-Storey Building: ଜାକର୍ତାରେ ୭ମହଲା କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୨୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଭିଡିଓଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ funny_pg_loves ରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ହାସଲ କରିଛି। ଭିଡିଓ ଦେଖି ୟୁଜରମାନେ ମଜାଦାର ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନେତାଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥକ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି,ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଳାଇ ଯାଇଥିବେ।