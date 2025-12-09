ଜାକର୍ତା: ଗୋଆ ପରେ ଏବେ ଜାକର୍ତାରେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତାରେ ଏକ ସାତ ମହଲା କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅତି କମରେ ୨୦ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।

Advertisment

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବାରୁ କାରଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜାକର୍ତା ପୁଲିସର ମୁଖ୍ୟ ସୁସାତ୍ୟୋ ପୂର୍ନୋମୋ କଣ୍ଡ୍ରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏବେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୋଠା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ପୀଡିତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ‌ରେ କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ତା'ପରେ ଉପର ମହଲାକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ କୋଠା ଭିତରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଫିସ୍ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏବେ, ଆମେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରକୁ ଆଣିବା  ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଶୀତଳୀକରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ।

ଟେରା ଡ୍ରୋନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଅଫିସରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ

ଏହି କୋଠାଟି ଟେରା ଡ୍ରୋନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। କମ୍ପାନିର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କମ୍ପାନି ଜାପାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଫାର୍ମ ଟେରା ଡ୍ରୋନ୍ କର୍ପୋରେସନର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: RPF Jawan Chases Down Man: ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଫିଲ୍ମି ଦୃଶ୍ୟ, ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା

ହଂକଂରେ ଯାଇଥିଲା ୧୬୦ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ

ଗତ ମାସରେ, ହଂକଂର ସାତଟି ଉଚ୍ଚ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୬୦ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Saurabh Luthra's Journey: ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ି ରୋମିଓ ଲେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବେ ୪ଟି ଦେଶକୁ ଲମ୍ବିଛି ବ୍ୟବସାୟ