ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(ଏସସି) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାୟ ଅନନ୍ୟ କାରଣ ଜଣେ ପିଲାର ଜାତି ସାଧାରଣତଃ ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ମାମଲାଟି ପୁଡୁଚେରୀର ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏକ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୁଡୁଚେରୀର ଝିଅକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଇନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଖୋଲା ରଖୁଛୁ।
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିବାକୁ ହେବ
ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହିତ, ମା'ଙ୍କ ଜାତି ଆଧାରରେ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଏହି jରାୟର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବିବାହରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପରିବାରରେ ପାଳିତ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ SC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାର ହକଦାର ହେବେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମା’ ତାଙ୍କ ତିନି ପିଲା (ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ)ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ବାପା ମା’ଙ୍କ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ମହିଳା ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ଜେଜେମାଆ ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୬୪ ଏବଂ ୧୭ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୦୨ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରକ
ପୁନିତ ରାୟ ବନାମ ଦିନେଶ ଚୌଧୁରୀ [(2003) 8 SCC 204] ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରକ ହେବ ପିତାଙ୍କ ଜାତି ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଆଇନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇବେ।
ପରେ, ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ରମେଶଭାଇ ଦାଭାଇ ନାଇକା ବନାମ ଗୁଜରାଟ ରାୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣ-ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହରୁ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣ-ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହରେ, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ପିଲାର ଜାତି ପିତାଙ୍କ ଜାତି ସହିତ ଜଡିତ ହେବ। ଏହି ଧାରଣା ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ, ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣ-ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହରେ, ସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହୋଇଥାନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ ଏପରି ବିବାହରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ SC/ST ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ମା’ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ପୁଅ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳି ନାହିଁ। ବରଂ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମା’ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିତ, ଅପମାନ, ଅବମାନନା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।