ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ନିଶା ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ୧୦ ସହରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି।
ହାରାହାରି ବୟସ ମାତ୍ର ୧୨.୯ ବର୍ଷ ରହିଛି। କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ-ରାଞ୍ଚି-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମେତ ୧୦ ସହରରେ ସର୍ଭେ
ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚଳିତ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ସାତ ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିଶା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଇମ୍ଫାଲ, ଜମ୍ମୁ, ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଏବଂ ରାଞ୍ଚିର ୧୪-୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ୫,୯୨୦ ପିଲା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫.୧% ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ସମୟରେ ନିଶା ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ୧୦.୩% ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ମାସରେ ୭.୨% ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓପିଓଏଡ୍ (୨.୮%), କାନାବିସ୍ (୨%), ଏବଂ ଇନହେଲାଣ୍ଟ (୧.୯%), ତା’ପରେ ତମାଖୁ (୪%) ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ (୩.୮%)। ଅଧିକାଂଶ ଓପିଓଏଡ୍(Opioid) ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦିଲ୍ଲୀର AIIMSର ଜାତୀୟ ନିଶା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜୁ ଧାୱନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିବ୍ରୁଗଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଶ୍ରୀନଗର, ମୁମ୍ବାଇ, ଇମ୍ଫାଲ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଞ୍ଚିର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ୧୧-୧୨ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ୮ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ ଥିଲା। ପୁଅମାନେ ତମାଖୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ଝିଅମାନେ ଇନହେଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଓପିଓଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ନିଶା ନେଉଥିବା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି
ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପିଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଚରାଗଲେ ସେମାନେ ନିଶା ସେବନ କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାର ସତ୍ୟତାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ସର୍ଭେରେ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ନିଶା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ୩୧% ପିଲା ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ।