ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଟିଂ ହେଉ, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା, କିମ୍ବା କଲ୍ କରିବା, ସବୁକିଛି ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ଏପରି କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ଏପରି କିଛି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନକଲି ଖବର ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ
ହ୍ୱାଟସଆପରେ ମେସେଜ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେସେଜରେ ଗୁଜବ, ଘୃଣାଜନକ ଭାଷଣ କିମ୍ବା ଭୁଲ ସୂଚନା ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭାରତରେ, ଆଇଟି ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ନକଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମେସେଜ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ, ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା କାହାର ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଏକ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମେସେଜ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Teachers New Responsibility: ଜାରି ହେଲା ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ଏଣିକି ବିଷଧର ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ!
ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ
କିଛି ଲୋକ ହ୍ୱାଟସଆପରେ ମଜାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ, ଆପତ୍ତିଜନକ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପଠାନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହା ସାଇବର ଅପରାଧ ବର୍ଗରେ ଆସିଥାଏ । କାହାର ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଠାଇବା, କାହାର ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସାର କରିବା ଏସବୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା ୬୭ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜେଲ ଏବଂ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Viral Video: ଡେଞ୍ଜର ସହ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲା ପାଲା, ଶେଷରେ ସ୍ବାମୀ ଦେଲା ଦଉଡି
ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ
ଯଦି କେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାହାକୁ ଭୟଭୀତ, ଧମକ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଅନେକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ। କେତେକ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧରୁ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ, ହିଂସାତ୍ମକ କିମ୍ବା ମାନହାନିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ନେଇପାରେ।
କ’ଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ?
ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତା, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିପାରେ। ସର୍ବଦା ସତର୍କତାର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ, ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।