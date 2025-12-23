Pentagon Report: ଆମେରିକା ଚୀନର ପରମାଣୁ ଘାଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛି। ପେଣ୍ଟାଗନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ତାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ପାଇଁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ସିଲ୍ଡ ( ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପନ୍ନ ସ୍ଥାନ) ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆମେରିକାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସୀମାରୁ ୨୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୀନ୍ ସହର ୟୁମେନ୍ ଏବଂ ହାମିରେ ସର୍ବାଧିକ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରହିଛି।
ପେଣ୍ଟାଗନର ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଚୀନ୍ ତା'ର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ, ଚୀନ୍ ତା'ର ୧୦୦ଟି ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି।
ଆଟମିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚୀନ୍ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଚୀନ୍ର ଅଧିକାଂଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମଙ୍ଗୋଲିଆ କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚୀନ୍ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ୍ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଭାରତ ପାଖରେ ୧୮୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ୧୭୦ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏସିଆରେ, କେବଳ ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି।