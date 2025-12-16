Chinese 99B Tank : ଚୀନ୍ ଏହାର ପୁରୁଣା ଟାଇପ୍ ୯୯ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ ଟାଇପ୍ ୯୯-ବି ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ-ଉଚ୍ଚତା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାରତ ସହିତ ହିମାଳୟ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଟାଇପ୍ ୯୯-ବି ହେଉଛି ଚୀନର ପୁରୁଣା ଟାଇପ୍ ୯୯ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବେଜିଂରେ ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଟାଇପ୍ ୯୯-ବି ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଚାଳନା କ୍ଷମତା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍-ଫାୟାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଆଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତା। ଏହାର ଅଗ୍ନିଶକ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା-ଭିତ୍ତିକ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିପାରେ। ଚୀନ୍ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଟାଇପ୍ ୯୯-ବି ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିବ୍ଦତ ମାଳଭୂମି ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସୀମା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।