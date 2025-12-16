ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ମିନି ଅକ୍ସନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ କ୍ରିକେଟର ଆକିବ୍ ଦାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି | ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୮.୪୦ କୋଟିରେ କିଣିଛି | ତେବେ ଆକିବ୍ ଦାରଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନୁହେଁ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ।
୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଆକିବ୍ ନବି ଦାର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର। ସେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଆକିବ୍ ନବି ଦାର ମଧ୍ୟ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜିନରେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅଟି ଇନିଂସରେ ୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଆକିବ୍ ନବି ଗତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ। ସେ ୧୩.୯୩ ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ହାରରେ ୪୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନବିଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ୩୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୧୨୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୮୭୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।