ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL 2026)ର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆବୁଧାବିରେ ମିନି ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୩୬୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବିଡ୍ ଲାଗୁଛି। ଆକିବ ନବି ଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀରଙ୍କ ପରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ଏକ ନୂତନ ନାମ ଯାହା ଉଭା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୧୪.୨୦ କୋଟିରେ ଆଇପିଏଲ 2026 ନିଲାମରେ କିଣିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ୧୪.୨୦ କୋଟିର ନିଲାମ ତାଙ୍କୁ IPL ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି କରିଦେଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିଲାମ ଡାକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ଡାକିଥିଲେ। ତେବେ ଏଲଏସଜି ଓହରିଯିବାପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ, ସିଏସକେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ୧୪.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଡ୍ କରିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଜଣେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: JDU Minister said about Nitish: ପୁରା ଦେଶ ଚାଁହୁଛି ନୀତିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ: ଜେଡିୟୁ ମନ୍ତ୍ରୀ
କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା କିଏ?
ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହିଟିଂ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2025-26 ସିଜନରେ, ସେ ୧୩୩ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୬୦ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରି ଫିନିସର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Bondi beach shooting: ସିଡନି ଆକ୍ରମଣକାରୀର ଭାରତ କନେକ୍ସନ !