Bondi beach shooting: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନିସ୍ଥିତ ବଣ୍ଡି ବେଳାଭୂମିରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର ୧୪ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୬ ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ବାପ-ପୁଅ ଯୋଡ଼ି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟାଇଥିଲେ । ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭାରତ କନେକ୍ସନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Farmer Torture: ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର କିଡନୀ ବାହାର କରିନେଲେ ସାହୁକାର
ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଜିଦ ଆକ୍ରାମ ମୂଳତଃ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏ ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଡିଜିପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଜିଦ ଆକ୍ରମ ମୂଳତଃ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କିନ୍ତୁ ୨୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ (୧୯୯୮ ମସିହାରେ) ସେ ଭାରତ ଛାଡିଥିଲା।
ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଜିଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବି.କମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳା ଭେନେରା ଗ୍ରୋସୋଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ସାଜିଦ ଏବଂ ଭେନେରାଙ୍କ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି: ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ପୁଅ, ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ, ସିଡନୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Rahul Gandhi : ରାହୁଲ ବୁଲିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତି : ଖୁର୍ସିଦ
ଡିଜିପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଜିଦ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାହାର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଠାକାର ନାଗରିକ ।