Rahul Gandhi : କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାହୁଲ ବୁଲିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ମତ ରଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଲିନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଲାଏନ୍ସରେ ୧୨୦ଟି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୩୦ଟି ଆଜି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ସମାଜବାଦୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Akhilesh Said about India Allaince: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: ସପା ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ନେବେ କେତେ ଆସନ?
ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ଦେଶ ବିରୋଧରେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋଦୀ ବିଦେଶରେ ଏଣୁତେଣୁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତି। ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିଦେଶରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେବେ ବିଦେଶ ଯିବାର କ'ଣ ଲାଭ? ସେ କେବଳ ଗସ୍ତ କରି ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ କି?
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Messi Event: ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଙ୍ଗାମାକୁ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ
ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଉତ୍ସାହଜନକ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ମୂର୍ଖତା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହା ଦେଶ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।"