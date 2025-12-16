ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୭ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି |
ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ଆମେ ଜିତିବା ଶିଖିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଜିତିବୁ।" କନୌଜ ସାଂସଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ହିଁ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୁଏ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ ତେବେ କାହିଁକି ମେଣ୍ଟ ହେବ? ପୂର୍ବତନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଆମେ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜିବୁ ଏବଂ ମେଣ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସନ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିତିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି କେହି ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିତିପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ। ଆମେ ଏହା ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଫଳାଫଳ ହେଲା ଯେ ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲା।"
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ହେବ, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଅଖିଳେଶ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କଫ ସିରପ୍ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଲୋକ ମରୁଥିବାର ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି କେବେ ଘଟିନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପରେ, କାହା ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଆଯାଇଛି।