ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀ’ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ହବ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳାଯିବ। ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସେ ଦେଶ-ବିଦେଶର ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ମା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିଗତ ସହାୟତା, ଢାଞ୍ଚାଗତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ-ଖିଡ଼କି ସ୍ୱୀକୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
Hon’ble Chief Minister Shri @MohanMOdisha held discussions with pharma industry leaders during the #Odisha Pharma Summit in #Bhubaneswar. pic.twitter.com/qo5xww1DkL— CMO Odisha (@CMO_Odisha) December 16, 2025
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Mohan Charan Majhi Ghatagaon ଘଟଗାଁ 'ମା' ତାରିଣୀ ପୀଠ ସମନ୍ବିତ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ
୬୨୬୩ କୋଟି ନିବେଶ
ଏହି ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ ୬,୨୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର ୪୫ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୩୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Toilet Gods In Ancient Civilisations!: ଶୌଚାଳୟ ଦେବତା! ମଳତ୍ୟାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ!