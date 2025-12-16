ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ମଳକୁ ଦିବ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ୱେବସାଇଟ୍ ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଶୌଚାଳୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ଶୌଚାଳୟର ଦେବତା
ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶୌଚାଳୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସହରର ସ୍ୱେରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ପରିମଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କ୍ଲୋସିନ୍, ନର୍ଦ୍ଦମା ନଦୀର ରୋମାନ ଦେବୀ
କ୍ଲୋଆସିନା ରୋମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୌଚାଳୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରୋମର ବିଶାଳ ଏବଂ ଜଟିଳ ସ୍ୱେରେଜ ପ୍ରଣାଳୀ, କ୍ଲୋଆକା ମ୍ୟାକ୍ସିମାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦେବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କ୍ଲୋଆସିନାଙ୍କୁ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରୋମରେ ସେ ଏତେ ସମ୍ମାନିତ ଥିଲେ ଯେ ରୋମ ଫୋରମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ନାଗରିକମାନେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ।
ଷ୍ଟରକୁଟିୟସ୍, ଉର୍ବର କ୍ଷେତର ଦେବତା
କ୍ଲୋଆସିନା ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରୋମାନ ଦେବତା ଥିଲେ ଷ୍ଟର୍କୁଟିୟସ୍, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟର୍କସ୍ରୁ ଆସିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟରକୁଟିୟସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଥିଲେ। ସେ କ୍ଷେତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସାରକୁ ସାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। କୃଷି ସହିତ ଏହି ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ ରୋମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା।
କ୍ରେପିଟସ୍, ପେଟ ଫୁଲିବାର ଦେବତା
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରୋମୀୟମାନେ ଗ୍ୟାସର ଦେବତା କ୍ରେପିଟସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରିଆ କିମ୍ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ କ୍ରେପିଟସ୍ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ଆଧୁନିକ ଐତିହାସିକମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ରୋମୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କୌଣସି ଦେବତାର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇନାହାଁନ୍ତି। ରୋମୀୟମାନେ ନର୍ଦ୍ଦମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଶୌଚାଳୟ ଦେବତାର ଧାରଣା ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜାପାନରେ, ଉସୁସାମା ମୟୋ ହେଉଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟର ଦେବତା, ଯିଏ ଶୌଚାଳୟରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।
