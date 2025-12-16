ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଲୁଥ୍ରା ବ୍ରଦର୍ସ। ଗୋଆର ଆରପୋରାରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଫେରାର୍ ଥିବା ୨ମାଲିକ ସୌରଭ ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଆ ପୁଲିସ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ୨ଭାଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ ୨୫ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଆସିଲେ ୨ଭାଇ
ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୬, ୨୦୨୬ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E-1064ରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା, ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର
ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଲୋଡାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୁଲିସ
ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଫୁକେତରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁକେତରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ, ଗୋଆ ପୁଲିସର ଉଦ୍ୟମରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ, ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Nitish Kumar pulls woman's hijab: ମହିଳାଙ୍କ ହିଜାବ ଟାଣି ବିବାଦରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ
୨୫ ଜଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ
ଡିସେମ୍ବର ୬ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଗୋଆର ଆରପୋରାରେ ଥିବା "ବିର୍ଚ ବାଏ ରୋମିଓ ଲେନ୍" ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୫ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହାର ମାଲିକ ସୌରଭ ଓ ଗୌରବ ଫେରାର ଥିଲେ।