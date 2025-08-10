ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନକଲି ଭୋଟର ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ(ଇସି)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 

ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ନକଲି ଭୋଟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଶପଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଦେଶ ନିକଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା  ରାହୁଲ ଏବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।  

କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରବିବାର ୧୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟ ଚୋରି 'ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ'ର ମୌଳିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜରୁରୀ।

ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କର ବା ମର ମନୋଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଦାବି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଏହାର ଅଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେ  କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ, http://votechori.in/ecdemand କୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୯୬୫୦୦୦୩୪୨୦(9650003420)ରେ ମିସଡ୍ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ  ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ମାମଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୨୦୧୮ରେ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କମିସନଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। କମିସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ  ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବିବୃତି ଦେବା ଉଚିତ୍।

