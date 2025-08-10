ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍)କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ଏହା ଭାରତ ଆଲାଏନ୍ସର ଏକ ଅଂଶୀଦାର। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, କୌଣସି ଆପ୍ ନେତା ତାଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆପ୍ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଞ୍ଜାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୖର ଓଗାଳୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ଲୁଣ ଆମେ କିପରି ଖାଇପାରିବୁ?
ଗୁଜୁରାଟରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଆପ୍ ବିପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଆପ୍ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ର ଧ୍ୟାନ ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଉଛି। ଗୁଜୁରାଟରେ ଶୂନ୍ରୁ ସଂଗଠନ ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୋଆରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଗୁଜୁରାଟର ବିସାବଦର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଖେଳକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
ଆପ ସଂଯୋଜକ କେଜରିୱାଲ ଏବେ ବିସାବଦର ବିଜୟକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଲଗାତାର ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବିଜେପି ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ଆଦର୍ଶଗତ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ ଶାସକ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଗୁଜୁରାଟରେ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର କାରଣ ଭାବରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ସକ୍ରିୟତାକୁ ବିବେଚନା କରୁଛି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆର୍ଥିକ-ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ଦେଶ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି କରିବୁ ନାହିଁ: ଗଡ଼କରୀ
କଂଗ୍ରେସ ଗୁଜୁରାଟକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପଞ୍ଜାବକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ୨୦୨୨ ନିର୍ବାଚନରେ, ଆପ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଛି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଜାବର ୧୩ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ୭ଟି ଜିତିଥିଲା , ଅନ୍ୟପଟେ ଆପ୍ କେବଳ ୩ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିପଦକୁ ଅନୁଭବ କରି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନିଜେ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଡେଲକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନାମରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ: ୧୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଲା ପାକିସ୍ତାନ
AAP | congress | arvind kejriwal