ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି,ଆମକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ଦେଶମାନେ ଦାଦାଗିରି
କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି କରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ,ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଭିଏନଆଇଟି)ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ,ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା କରିପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି।
ଗଡକରୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ,ଭାରତ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ,ଯଦି ଆମକୁ ଭାରତକୁ 'ବିଶ୍ୱଗୁରୁ' କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମଦାନି ହ୍ରାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯଦି ଆମର ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ବଳ ପାଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଧମକ ଦେଇ ନଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ,ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସେ କହିଥିଲେ,ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ,ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗବେଷଣା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
